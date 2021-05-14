Все большую популярность среди косметических продуктов приобретают маски для лица, выполненные на основе солей альгиновой кислоты, получаемой из водорослей. Альгинатные маски с коллагеном, улиткой, золотом, кислотами, витаминами или даже черной икрой — каких только разновидностей этого уходового продукта не встретишь на прилавках магазинов.

Но все ли альгинатные маски одинаково полезны? Как правильно их применять для наиболее эффективного решения той или иной проблемы кожи лица? Разбираемся в этих и других вопросах вместе с бьюти-блогером Оксаной Дроздовой и составляем рейтинг-10 лучших альгинатных масок для лица, предназначенных как для домашнего, так и для профессионального применения.

фото из личного архива Оксаны Дроздовой /

Что дает альгинатная маска и как ее выбрать

Еще не так давно альгинатные маски были доступны только профессиональным косметологам, но теперь они широко используются и в домашних условиях. Для этого достаточно всего лишь приобрести специальный порошок — как правило, уже дозированный для однократного применения — развести его при комнатной температуре, быстро перемешать и так же быстро нанести на кожу.

«Альгинатная маска помогает быстро привести кожу в порядок, убрать тусклый и поникший цвет лица, сузить поры, — говорит Оксана Дроздова. — Кроме того, этот продукт обладает очень ярким лифтинг-эффектом. Причем альгинатную маску можно наносить не только на лицо, но также на шею и зону декольте, она очень хорошо подтягивает кожу».

Альгинатные маски бывают разных видов — в зависимости от того, какую проблему они призваны решить. Так, моделирующая альгинатная маска (или modeling mask) подтягивает и хорошо увлажняет, омолаживающая маска скрывает мелкие морщины и устраняет тусклый цвет лица, увлажняющая хорошо питает, лифтинговая альгинатная маска оптимально подтягивает и так далее.

«Но лифтинговым эффектом обладают все эти маски, и он достигается за счет того, что свойства, которые есть в альгинатной маске, благодаря ее плотному «прорезиненному» слою при взаимодействии с кислородом остаются в верхних слоях кожи и проникают глубоко внутрь, производя настоящий вау-эффект», — заметила эксперт.

Как выбрать альгинатную маску в зависимости от состава ингредиентов

В составе типовой альгинатной маски, помимо базовой составляющей — соли альгиновой кислоты — в изобилии содержатся вспомогательные компоненты, наиболее распространенные из которых мы и перечислим.

Коллаген. Этот ходовой компонент оказывает на кожу яркое омолаживающее воздействие: придает ей упругость и эластичность, способствует заживлению микротравм, устраняет мелкие морщины, активно участвует в процессах регенерации клеток.

Гиалуроновая кислота. Этот природный ингредиент — настоящий «специалист» по удержанию в коже живительной влаги, контролирующий ее упругость.

Хитозан. Альгинатная маска, содержащая этот компонент, значительно улучшит состояние кожного покрова даже в самых запущенных случаях (сухость, неравномерность кожного рельефа и так далее). Также хитозан способствует увлажнению дермы.

Аскорбиновая кислота. Это прекрасный антиоксидант, способный победить пигментацию и постакне. Кроме того, данный компонент отвечает за здоровый оттенок и сияние кожи.

Диатомит. Эта полезная горная порода обильно насыщает эпидермис и избавляет кожу от токсинов. В одной связке с альгинатом позитивно проявляет себя в лечении акне и устранении морщин.

Растительные экстракты. Призваны решить многочисленные кожные проблемы — от отечности до высыпаний. Среди наиболее популярных экстрактов можно выделить ромашку, алоэ, зеленый чай, женьшень.

«Как уже было сказано, состав альгинатной маски выбирают в зависимости от решаемой проблемы, — разъясняет Оксана Дроздова. — Если нужно избавиться от постакне, излишнего отделения кожного сала, тусклого блеска — можно выбрать маску, содержащую муцин улитки. Кроме того, продукт с высоким содержанием улиточного муцина защитит кожу от быстрого старения. Если вы хотите подтянуть и освежить кожу, то здесь, конечно, на передний план выступает коллаген. Если требуется скорректировать цвет лица и убрать признаки старения, то рекомендовано выбирать альгинатную маску с черной икрой или золотом».

С какого возраста можно применять альгинатные маски

Наносить альгинатные маски на лицо можно уже с 25 лет. Другое дело, что действие данного косметического продукта направлено прежде всего на достижение антиэйдж-эффекта, поэтому максимальную пользу и заметный результат они способны принести уже после 30-35 лет: используя маски курсами и при этом сочетая их с сывороткой для увлажнения лица, вы вполне сможете регулярно омолаживать свое лицо на пару-тройку лет.

Может ли быть противопоказано использование альгинатных масок

«Так как альгинатные маски содержат альгинат, то в них содержится большое количество йода, поэтому при проблемах с щитовидной железой, а также с аллергией на йод людям не рекомендуется и даже не разрешено пользоваться этим продуктом», — предупреждает Оксана Дроздова.

Как правильно наносить альгинатную маску на лицо в домашних условиях

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Маска маске рознь, и, к сожалению, часто случается, что при нанесении она попросту скатывается с лица. Однако если продукт достойный и производитель выдержал все условия его изготовления, то о том, как правильно разводить альгинатную маску в домашних условиях, вы даже не задумаетесь.

Самые главные условия, по словам нашего эксперта, — это подготовка воды комнатной температуры, быстрое ее перемешивание с порошком и столь же быстрое нанесение полученного состава на кожу. Вот почему кожу лица следует предварительно подготовить: очистить ее от макияжа и других загрязнений, нанести сыворотку и лишь потом приступать к замешиванию маски. В некоторых случаях производитель предлагает использовать вместо воды для замешивания специальную сыворотку-активатор, которая поставляется вместе с конкретной маской.

Как правило, маска схватывается через пару минут после нанесения и становится похожей на тонкую пленку, которая легко удаляется, не требуя смывания водой.

«Что же касается ответа на вопрос, как часто делать маски, я рекомендую использовать их курсом — наносить маску два-три раза в неделю на протяжении четырех недель. А вот то, сколько времени держать альгинатную маску на лице, зависит от конкретного продукта, но, как правило, не стоит делать это больше 15–20 минут», — советует Оксана Дроздова.

Наносить маску желательно снизу вверх в положении лежа. Если этого не сделать, то даже лучшие альгинатные маски по отзывам косметологов и пользователей не принесут достаточного лифтинг-эффекта.

«Также под любую маску рекомендуется дополнительно наносить сыворотку, тем самым, альгинатная маска для лица дает наибольший положительный эффект, проникая в более глубокие слои кожи, — добавляет наш эксперт. — Главное — не наносить под маску одновременно несколько «активов»: подобное сочетание может лишь спровоцировать аллергию или в лучшем случае не сделает результат более ярким».

Федеральное агентство новостей /

Топ-10 лучших альгинатных масок по версии ФАН

Anskin — укрепляющая альгинатная маска с гидролизованным коллагеном

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Корейские альгинатные маски — продукт номер один среди аналогичных косметических средств. Вот почему чудодейственный эффект этой маски от корейского производителя отмечают практически все, независимо от возраста и состояния кожи лица.

Неудивительно, ведь активными ингредиентами в ее составе выступают гидролизованный коллаген и «гиалуронка», вместе они необычайно эффективно препятствуют окислению кожи лица и поддерживают ее эластичность, задерживая процессы старения.

Курс применения этой маски также принесет с собой отбеливающий эффект, поможет устранить морщины, будет активно бороться с пигментацией и веснушками. И, конечно же, кожа лица с использованием этого продукта становится более увлажненной. Маска ложится ровно, снимается легко, не вызывает дискомфорта и не требует смывания. Подходит для любого типа кожи.

La Miso — альгинатная маска с зеленым чаем

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Маска-тоник La Miso — отличный выбор для регулярного применения курсами. Она прекрасно убирает жирный блеск кожи, обеспечивает обильное увлажнение, успокаивает излишне сухую кожу. Недаром продукт пользуется успехом не только для домашнего ухода, но и в профессиональных салонах — для решения задачи оперативного восстановления природной красоты лица.

Эффект во многом достигается благодаря экстракту зеленого чая в составе маски. Кроме того, средство активно способствует выведению токсинов из кожи. Рецептура маски также содержит в себе фолиевую кислоту, протеины, витамины В12, В1, Е и другие полезные элементы, которые, впитываясь в кожу, отлично питают ее и придают здоровое сияние. Потребители также отмечают выраженный эффект лифтинга при использовании этого средства.

ARAVIA Laboratories — альгинатная маска Red Grapes с экстрактом красного винограда

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Маска «Аравия», в составе которой находится экстракт красного винограда, оказывающий мощное антиоксидантное воздействие, не случайно названа моделирующей. Это настоящая находка для восстановления уставшей кожи с признаками увядания. Использование этой маски помогает устранить мелкие морщинки и скорректировать овал лица, а также насытить кожу полезными веществами.

Полезный состав глубоко проникает в дерму, увлажняя и защищая кожу, укрепляя стенки кровеносных сосудов, снимая отечность. Ингредиенты средства подобраны так, что оно одинаково эффективно как для домашнего использования, так и с точки зрения профессионального ухода. Маска разводится и наносится быстро и комфортно, а также легко удаляется, не требуя дополнительного смывания.

Lindsay — альгинатная маска Collagen Disposable Modeling Mask

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Этот продукт относится к категории премиум-класс. Его активные частицы отлично проникают даже в мельчайшие углубления в коже, оказывая восстанавливающее и регенерирующее воздействие. Средство богато минералами, витаминами и протеинами. При контакте с кожей лица и декольте состав эффективно борется с вирусами и бактериями, снимает воспаления, отлично тонизирует, повышает упругость и питает.

Регулярное использование этой маски, активным ингредиентом в которой выступает коллаген, стимулирует выработку естественного коллагена и ускоряет обменные процессы в коже. Продукт рекомендован для любой кожи, в особенности если на ней присутствуют мелкие морщинки. Для достижения эффекта достаточно подержать маску на коже 15-20 минут.

Dr.Jart+ маска «Альгинатный коктейль увлажнение & свежесть Shaking Rubber»

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Этот продукт от корейского бренда Dr.Jart+ — яркого представителя производителей азиатской косметики — обеспечивает эффект классической альгинатной маски, но при этом более прост в использовании. Вот почему в современных скоростных условиях жизни он ценится пользователями особенно высоко.

Рецептура средства содержит касторовое масло и богатый природный увлажняющий комплекс, а также гиалуроновую кислоту в роли активного ингредиента. Применение этой маски обеспечит глубокое и длительное увлажнение — в первую очередь благодаря наличию в ее составе экстрактов фиалки и листьев баобаба.

Средство отлично освежает кожу, помогает бороться с мелкими морщинками, обеспечивает накопительный омолаживающий эффект для всех типов кожи.

Librederm — гиалуроновая ультраувлажняющая альгинатная маска

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Яркий представитель аптечной косметики — альгинатная маска «Либридерм» — образует при нанесении прочную пленку, которая отлично фиксирует контуры лица и противостоит испарению влаги. Маска приносит коже стойкий увлажняющий эффект и помогает вашему лицу восстановить естественный водный баланс.

После неоднократного применения этого средства кожа будет выглядеть менее усталой, а цвет лица существенно улучшится. Маска обладает эффектом детокса. После курса процедур вы с удовольствием отметите заметное улучшение овала, сокращение количества морщин, уменьшение пор, а также насыщение дермы микроэлементами, выражающееся в общем укреплении здоровья и улучшении внешнего вида кожи. Одного пакетика-саше достаточно для проведения одной процедуры.

Inoface — альгинатная маска Collagen Modeling

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Применяя этот популярный корейский продукт, пользовательницы с восторгом отмечают, что кожа после него становится поистине бархатной, сияющей, приятной на ощупь. Этот эффект особенно ценен с точки зрения экспресс-ухода — например, перед походом на важное мероприятие, когда особенно важно выглядеть «на все сто».

В числе ингредиентов средства — гидролизованный коллаген и экстракт граната. Состав продукта гипоаллергенный, при нанесении не вызывает дискомфорта, время воздействия на кожу лица составляет 20-30 минут. Правда, разводить эту маску следует как можно быстрее, в противном случае она может образовывать комочки и застывать еще до ее распределения по коже. Выраженный лифтинговый эффект достигается после курса из 8-10 процедур.

Альгинатная пептидная маска для лица Beauty Visage

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Кожа вашей мечты. Именно так отзывается производитель «Fito косметик» — российский производитель с более чем 15-летним стажем производства косметических продуктов — об эффекте, который достигается с использованием этой маски.

Действительно, благодаря сбалансированному продуманному рецепту это косметическое средство в считанные минуты подтягивает кожу и возвращает ей сияющее здоровье. Во многом это происходит за счет концентрированного коллагена, содержащегося в продукте. Мощное воздействие дает и витамин Е, а смягчению и бережному восстановлению дермы способствуют аргановое масло и пантенол.

Для повышения эффективности воздействия под маску также можно добавить сыворотку, крем или иное вспомогательное косметическое средство, подобранное в зависимости от индивидуальных проблем кожи.

Shary — альгинатная маска, очищающая поры

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Не только питающий и омолаживающий эффект, но и отличное очищение пор обеспечит этот продукт, пришедший к нам из Кореи. С черными точками, излишками себума и другими загрязнениями помогают справиться бамбуковый уголь и мята, находящиеся в составе средства.

Маска отлично освежает кожу, матирует ее и корректирует тон лица, придавая ему свежий подтянутый вид с сохранением этого эффекта надолго. Не случайно продукт любят использовать в профессиональных бьюти-салонах — для проведения процедур экспресс-подтяжки.

Как дополнительный бонус — кожа становится чрезвычайно мягкой и приятной на ощупь. Правда, следует учитывать, что разведенная маска очень быстро застывает, поэтому наносить ее следует как можно более ловко и оперативно.

Альгинатная маска J:ON Modeling Pack

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Эта популярная маска славится в первую очередь своим моделирующим воздействием на кожу лица, поэтому относится к лучшим образцам антивозрастных косметических средств и востребована для экспресс-ухода. Благодаря специальному составу ингредиентов продукт J:ON полностью покрывает потребности чувствительной кожи.

Средство содержит сбалансированный комплекс природных экстрактов, в том числе экстракт солодки. Продукт легко разводится как теплой, так и холодной водой и превращается в однородную питательную смесь, удобную для нанесения. Возможно также применение маски в зоне декольте. Для достижения яркого эффекта контакт средства с кожей должен производиться в течение 10-15 минут.