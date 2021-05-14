В России необходимо оценивать влияние лечения на качество жизни пациентов

При оценке технологий здравоохранения одним из ключевых показателей эффективности должно стать их влияние на качество жизни пациента. Об этом заявила начальник отдела развития и внешних коммуникаций ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России Нурия Мусина, выступая на Российском фармацевтическом форуме. Представитель центра приняла участие в сессии, посвященной развитию пациентоориентированных подходов в российском здравоохранении.

«Пациент хочет знать, как он будет себя чувствовать после операции, появится ли у него боль, сможет ли он вернуться к работе и так далее. Именно поэтому сейчас во всем мире внедряются подходы, учитывающие исходы лечения, которые важны для пациента», — рассказала Нурия Мусина.

В качестве примера она привела немецкое исследование различных методов лечения рака предстательной железы. Согласно его результатам, все существующие варианты имеют сопоставимые значения по показателю выживаемости пациентов. Однако значения по другим параметрам, включая эректильную дисфункцию, нарушения мочеиспускания, значительно варьируются при применении разных видов терапии. При этом такие показатели имеют большое значение для качества жизни пациентов после лечения и не должны игнорироваться при выборе способа терапии врачом.

Нурия Мусина рассказала, что Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи уже использует методику оценки качества жизни в рамках проводимых исследований. Например, идет сбор таких данных у пациентов с постинсультной пластичностью, планируется исследование с участием тех, кто страдает орфанными заболеваниями. Пациенты участвуют в опросах с использованием специальных анкет, которые учитывают все важные составляющие качества жизни.

Внедрение такого подхода во все сферы здравоохранения осложняется настороженным отношением экспертов к инструментам оценки качества жизни ввиду возможной субъективности. Однако специалисты центра работают над стандартизацией методики оценки влияния медицинских технологий на качество жизни. Планируется ее внедрение в процесс комплексной оценки лекарственных препаратов.

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«Это универсальный инструмент, широко применяемый во многих странах мира c развитой системой здравоохранения, для принятия решений о финансировании медицинских технологий, и, я надеюсь, в ближайшее время мы начнем его более активно применять в нашей стране. Такой агрегированный показатель позволяет учесть все последствия влияния лечения или препарата на качество жизни пациента», — пояснила представитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи.

Российский фармацевтический форум ежегодно проводится в течение 25 лет. В этом году он проходил онлайн и в очном формате в Санкт-Петербурге. Участники рынка, регуляторы и эксперты обсудили на тематических сессиях актуальные вопросы развития фармацевтической отрасли в России.