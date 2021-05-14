У завезенных в Магаданскую область овцебыков появился первый теленок

Магадан, 14 мая. Пара овцебыков, привезенных на остров Завьялова в Магаданской области, дала первое потомство. Теленок получил имя Победа, в честь дня рождения — 9 Мая.

Маленькому созданию нет еще и недели, но он уже хорошо держится на ногах и ни на шаг не отходит от матери. Овцебыки держатся вместе и никого не подпускают к новорожденному, сообщил заместитель директора компании «Экспедиция-тур» Игорь Донцов.

В 2018 и 2020 годах компания переселила из арктических районов Якутии на остров Завьялова две партии овцебыков. Специалисты наблюдают за арктическими животными в несвойственных для них горных условиях тайги.

«У нас появился первый коренной житель острова — овцебычок. На острове Завьялова созданы благоприятные условия, чтобы животные свободно размножались в дикой природе», — рассказал Донцов.

В зверопитомнике Ленинградской области на свет появилась малышка-зубробизон, сообщал ФАН. Ее также назвали Победой.