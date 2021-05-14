Сенатор Виктор Назаров от Омска покидает Совет Федерации

Москва, 14 мая. Член Совета Федерации Виктор Назаров покидает пост.

Известно, что Назаров назначен на должность генерального директора «Газпром межрегионгаз Север», структура отвечает за поставки природного газа в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, передает РИА Новости.

До 2012 года Назаров был главой ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск», затем в течение пяти лет возглавлял Омскую область, сенатором Совфеда стал в 2018 году.

Ранее сообщалось, что иномарка бывшего губернатора Липецкой области и члена Совета Федерации едва не стала причиной ДТП в центре города.