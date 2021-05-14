Военный эксперт Кнутов предсказал осечку американскому «пистолету у виска» РФ

Москва, 14 мая. Военная база США на Аляске, которую западные эксперты уже успели назвать «пистолетом у виска» РФ, не представляет для России никакой угрозы, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Пентагон объявил о планах реанимировать на Аляске, как можно ближе к границам России, базу американских ВВС. В комментарии «Царьграду» обозреватель Кнутов объяснил, почему эта идея непременно даст осечку. По его мнению, дивизиона ракетных комплексов «Искандер» хватит с лихвой, чтобы пресечь на корню любые попытки Вашингтона устроить вооруженные провокации на нашем Дальнем Востоке.

«Два-три удара по взлетно-посадочной полосе, и эта база придет в непригодное состояние. Даже не надо будет бить по самолетам, достаточно будет повредить взлетно-посадочную полосу, и все», — уверен эксперт.

Также эксперт обратил внимание на комплектацию будущей базы. Почти половина бомбардировщиков F-22, стоящих на вооружении у американских ВВС, не способна осуществлять боевые вылеты из-за нехватки запчастей или неподобающего обслуживания. Также для поддержания боеспособности Штатам придется перебросить на свои северные рубежи больше истребителей-бомбардировщиков F-35.

Попытки реанимировать старую военную базу обернутся для США крахом, уверен Кнутов. Дивизиона «Искандеров», радиус поражения которых составляет 320 километров, достаточно, чтобы уничтожить любой «пистолет у виска» России. Ранее Пентагон анонсировал учения истребителей F-35 на Аляске: американские пилоты будут отрабатывать воздушный бой с потенциальным противником.