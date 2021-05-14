Сенатор Олег Королев объяснил странное поведение за рулем Lexus

Липецк, 14 мая. Иномарка бывшего губернатора Липецкой области и члена Совета Федерации едва не стала причиной ДТП в центре города.

Автомобиль Королева ехал на спущенных шинах, сбивал дорожные знаки и выезжал на встречную полосу. Политик заявил, что у него стало плохо с сердцем, и он решил обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД. По пути «у него потемнело в глазах, и он на что-то налетел, пробив колеса».

Королев отметил, что не провоцировал никаких аварий. Протокол на сенатора составлен не был, а от медосвидетельствования он отказался.

Десятилетний мальчик переходил дорогу на зеленый свет и попал под иномарку в Петербурге, сообщал ФАН. Женщина за рулем Renault Sandero совершила наезд на школьника при выполнении поворота налево.