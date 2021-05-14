Конституционная комиссия не поддержала организацию однопалатного парламента в Белоруссии

Минск, 14 мая. Белорусская конституционная комиссия выступила против идеи создания однопалатного парламента в республике.

Она поддержала предложение о двухпалатном органе. Соответствующий комментарий журналистам дал заместитель председателя палаты представителей, член конституционной комиссии Валерий Мицкевич.

«Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и в том числе палат парламента. Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать. И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте», — пояснил Мицкевич.