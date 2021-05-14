ЦБ выступил против выдачи кредитов по плавающим ставкам

Москва, 14 мая. Займы с переменной ставкой на чрезмерно короткие или длинные сроки должны быть недоступны для граждан, считают в Банке России.

Кредиты с нефиксированным процентом на периоды до года и более чем на 20 лет могут быть запрещены для выдачи физлицам. Соответствующие ограничения предусмотрены в законопроекте, подготовленном Центробанком по поручению президента страны Владимира Путина, пишет «ФедералПресс».

Эксперты считают, что долгосрочные ссуды должны иметь фиксированную ставку, так как изменения процентов в них слишком болезненны для заемщиков.

«При изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%», — объяснили в ЦБ.

Регулятор внес предложение ограничить пределы, в которых кредиторы могут изменять значение ставки или срок выплаты займа.

Россиянам ранее рассказали о способах сократить переплаты по автокредиту.