Володин подал документы на участие в праймериз «ЕР» от Саратовской области

Москва, 14 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» от Саратовской области.

По словам Володина, регион является для него родным, поэтому он решил избираться в том округе, где понимает проблемы людей.

«От развития города Саратова зависит будущее области в целом. Поэтому принял решение участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163», — пишет спикер Госдумы в Telegram-канале.

Володин добавил, что будет заниматься и самыми удаленными от областного центра районами, так как кандидат в депутаты должен брать на себя решение конкретных проблем жителей независимо от того, где конкретно они живут.

«Постараюсь в ближайшее время вместе с вами сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом. Как и прежде убежден – верить надо только делам», — заключил парламентарий.

Ранее спикер Госдумы заявил, что Правительство РФ принимает эффективные меры для противодействия коронавирусу.