Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 12:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:14
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после гибели девочки в Новгородской области
12:10
Общество
У завезенных в Магаданскую область овцебыков появился первый теленок
12:09
Политика
Сенатор Виктор Назаров от Омска покидает Совет Федерации
12:07
Общество
Россия предложила свою вакцину всем партнерам по линии ООН
12:04
Общество
Лучше врага бить на подходе: Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора
12:03
Политика
Силовики надели электронный браслет на Медведчука
12:02
Общество
Народный иск к губернатору Красноярского края поступил в суд от городских экоактивистов
12:02
Общество
Астролог пообещала духовное прозрение в день перехода Юпитера в знак Рыб
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 69
11:59
Весь мир
Празднование Ураза-байрам и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 мая
11:59
Общество
Скандал на слушаниях: сельские жители не хотят присоединения к Саратову
11:58
Армия
Военный эксперт Кнутов предсказал осечку американскому «пистолету у виска» РФ
11:55
Происшествия
Сенатор Олег Королев объяснил странное поведение за рулем Lexus
11:55
Происшествия
Пьяный крымчанин посреди ночи напал на сотрудника ГИБДД в Евпатории
11:55
Политика
Конституционная комиссия не поддержала организацию однопалатного парламента в Белоруссии
11:54
Экономика
ЦБ выступил против выдачи кредитов по плавающим ставкам
11:52
Политика
Володин подал документы на участие в праймериз «ЕР» от Саратовской области
11:52
Происшествия
Разрушительный град размером с яйцо накрыл Пензенскую область
11:52
Армия
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
11:51
Экономика
Регионам РФ предоставят бюджетные кредиты без погашения долгов за 2020 год
Все новости

Володин подал документы на участие в праймериз «ЕР» от Саратовской области

Политика
Володин подал документы на участие в праймериз «ЕР» от Саратовской области
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 14 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» от Саратовской области.

По словам Володина, регион является для него родным, поэтому он решил избираться в том округе, где понимает проблемы людей.

«От развития города Саратова зависит будущее области в целом. Поэтому принял решение участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163», — пишет спикер Госдумы в Telegram-канале.

Володин добавил, что будет заниматься и самыми удаленными от областного центра районами, так как кандидат в депутаты должен брать на себя решение конкретных проблем жителей независимо от того, где конкретно они живут.

«Постараюсь в ближайшее время вместе с вами сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом. Как и прежде убежден – верить надо только делам», — заключил парламентарий.

Ранее спикер Госдумы заявил, что Правительство РФ принимает эффективные меры для противодействия коронавирусу.

единая россия володин праймериз
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 336473 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 258753 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 212657 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 145759 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 126782 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Политика / Володин подал документы на участие в праймериз «ЕР» от Саратовской области
Рейтинг@Mail.ru