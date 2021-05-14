Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ

Пекин, 14 мая. Давление американского лидера Джо Байдена на Россию не осталось без решительного ответа президента РФ Владимира Путина, отметили обозреватели китайского издания Sina.

За первые 100 дней президентства Джо Байден успел ввести против России новые экономические санкции, а также сделать несколько резких выпадов в адрес российской стороны. Несмотря на то, что Москва долго сдерживала себя и пыталась решать вопросы дипломатическим путем, терпению пришел конец. Аналитики Sina были весьма удивились неожиданным ответом Путина, передает «ПолитРоссия».

«Поскольку Белый дом неоднократно дискредитировал Россию, Путин без особых колебаний отвесил Байдену хорошую «пощечину»», — заявили авторы Sina.

Недавно Путин предложил Госдуме рассмотреть вариант денонсации Договора по открытому небу. Этот документ дает право осуществлять полеты в воздушном пространстве стран, которые участвуют в ДОН.

Такой ответ Путина продемонстрировал, что новая администрация США не оправдывает возложенные на нее ожидания, резюмировали в Китае.

Ранее обозреватели Sina рассказали, к какому жесткому ответу привели провокации США и их союзников у границ России.