Регионам РФ предоставят бюджетные кредиты без погашения долгов за 2020 год

Москва, 14 мая. Российские регионы смогут получить краткосрочные бюджетные кредиты без погашения займов, полученных в прошлом году, следует из постановления Правительства РФ.

Речь идет о ссудах, которые выдаются на срок до 240 дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение было принято в рамках поручения президента Владимира Путина о представлении комплекса мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости регионов.

«Одной из таких мер станет продление сроков погашения бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года», — следует из сообщения правительства.

Эти займы будут пролонгированы до 2029 года включительно.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее отметил выравнивание ситуации с бюджетами субъектов.