Вашингтон, 14 мая. Украинская сторона готова к встрече президента страны Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена в любом формате, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По словам украинского дипломата, Киев получает огромную поддержку от Соединенных Штатов на всех уровнях.

«Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи — даже в других странах», — отметила Маркарова.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл заявил, что экс-советница президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс является «теневым президентом» государства.