Павел Прилучный может появиться в «Маске» в костюме Снеговика

Москва, 14 мая. Известный актер Павел Прилучный может стать одним из участников третьего сезона популярного телешоу «Маска». Об этом рассказала продюсер проекта на НТВ Юлия Сумачева.

Одна из создателей рейтингового шоу несколько лет назад уже работала с Прилучным в сериале «Преступление», поэтому она не исключает возможность его появления в необычном костюме.

По словам Сумачевой, она только недавно узнала, что звезда сериала «Мажор» умеет петь. В свое время он даже исполнил саундтрек к художественному фильму «Девятаев». Однако напрямую продюсер не стала говорить, появится ли Прилучный в третьем сезоне. Она намекнула, что артист может принять участие в проекте в костюме Снеговика.

«Ну, сейчас я так вам и раскрою все тайны! Ждите! А вообще, смотрю сейчас на звезд, в том числе и с точки зрения — а как он будет смотреться, к примеру, в… Снеговике», — намекнула Сумичева в интервью изданию StarHit.

В интервью известный продюсер также впервые рассказала о составе жюри для новых выпусков. Она сообщила, что, возможно, в кресло судьи вернется юморист Гарик Мартиросян. Однако об этом думать рано, поскольку сейчас организаторы заняты разработкой и созданием новых образов для артистов.