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Вирусолог Щелканов оценил вероятность появления устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса

Общество
Вирусолог Щелканов оценил вероятность появления устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 14 мая. Новые препараты могут понадобиться для лечения коронавирусной инфекции, если в дальнейшем она станет устойчивой к уже существующим лекарствам.

Резистентных к препаратам или иммунитету штаммов пока нет, но они «рано или поздно» появятся. Такое мнение высказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Михаил Щелканов.

«Будут резистентные штаммы, это тоже совершенно очевидный прогноз», — подчеркнул специалист.

Щелканов отметил, что избежать этого, вероятнее всего, нельзя, поэтому придется искать новые химиопрепараты. Также вирусолог предположил, что COVID-19 в дальнейшем станет сезонным заболеванием.

Ранее биолог Анча Баранова объяснила причину заболеваемости коронавирусом в странах с хорошими темпами вакцинации. Дело в том, что не все препараты гарантируют 100% защиту населения.

лекарства пандемия коронавирус
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