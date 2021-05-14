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Астролог пообещала духовное прозрение в день перехода Юпитера в знак Рыб

Общество
Астролог пообещала духовное прозрение в день перехода Юпитера в знак Рыб
instagram.com  /  @lubimova.astrolog

В пятницу, 14 мая, самая большая планета Солнечной системы Юпитер переходит в знак Рыб. Профессиональный астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова рассказала ФАН, как это явление отразится на нашем состоянии и объяснила, чего стоит ждать в этот день.

По мнению астролога, переход Юпитера в Рыбы станет временем духовного прозрения. В этот день люди задумаются о глубоких проблемах бытия и попытаются проанализировать свою жизнь.

«Многие из нас проведут 14 мая в философских размышлениях и самоанализе, — сообщила Инна Любимова. — Люди начнут интересоваться вопросами религии, пересматривать свое прошлое, анализировать поступки и стремиться к лучшим идеалам».

Специалист по звездам добавила, что переход Юпитера в знак Рыбы — не единственное астрологическое событие, на которое стоит обратить внимание в текущем месяце.

«Более сложное и интересное событие — это коридор затмения, он начнется 19 мая», — заявила Инна Любимова.

Ранее ведический астролог Яна Ваганова объяснила, как на людей повлияет новолуние 11 мая. Она сообщила, что май — месяц нестандартных решений и творческих идей. Первая половина месяца будет спокойная, а вторая, скорее, затянет в воронку бурных событий.

Ранее астролог Инна Любимова перечислила знаки зодиака, которые разбогатеют в 2021 году, а Ирина Джваридзе назвала лучший в 2021 году период для роста и прорыва.

астрология юпитер инна любимова
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