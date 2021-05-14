Поезд насмерть сбил маленькую девочку в Новгородской области

Великий Новгород, 14 мая. Маленькая девочка попала под поезд на железнодорожных путях, рассказали очевидцы трагедии в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

Инцидент произошел накануне вечером. По предварительной информации, погибшей около 11 лет. В момент наезда на железной дороге она оказалась одна. Машинист пытался применить экстренное торможение, но избежать последствий не удалось.

Жителя Новосибирской области также сбил поезд в Кузбассе, сообщало издание A42. По предварительным данным, машинист заметил человека, который находился недалеко от рельсов. От полученных травм сибиряк скончался на месте.