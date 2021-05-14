Соединения спецназа ЦВО завершили вакцинацию от COVID-19 в Самарской области

Самара, 14 мая. Военнослужащие и персонал соединения спецназа Центрального военного округа в Самарской области завершили вакцинацию от коронавируса.

Медработники ввели военным первый и второй компоненты вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Прививки ставили всем, кто еще не болел COVID-19. Медицинский персонал провел полный инструктаж о воздействии препарата на организм человека.

Вакцинация проводилась строго после того, как человек прошел полный осмотр и консультацию терапевта. Кроме этого, военные подписывали согласие на введение компонентов препарата «Спутник V».

Ранее сообщалось, что прошли учения подразделений 201-й военной базы ЦВО РФ и ВС Таджикистана на полигоне Харб-Майдон. В мероприятии приняли участие начальник вооруженных сил республики генерал-лейтенант Эмомали Собирзода и заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Юрий Петров.