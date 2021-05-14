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Соединения спецназа ЦВО завершили вакцинацию от COVID-19 в Самарской области

Армия
Соединения спецназа ЦВО завершили вакцинацию от COVID-19 в Самарской области
Global Look Press  /  Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Самара, 14 мая. Военнослужащие и персонал соединения спецназа Центрального военного округа в Самарской области завершили вакцинацию от коронавируса.

Медработники ввели военным первый и второй компоненты вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Прививки ставили всем, кто еще не болел COVID-19. Медицинский персонал провел полный инструктаж о воздействии препарата на организм человека.

Вакцинация проводилась строго после того, как человек прошел полный осмотр и консультацию терапевта. Кроме этого, военные подписывали согласие на введение компонентов препарата «Спутник V».

Ранее сообщалось, что прошли учения подразделений 201-й военной базы ЦВО РФ и ВС Таджикистана на полигоне Харб-Майдон. В мероприятии приняли участие начальник вооруженных сил республики генерал-лейтенант Эмомали Собирзода и заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Юрий Петров.

COVID-19 Спутник V ЦВО РФ
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