Празднование Ураза-байрам и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 мая 2021 года.

Происшествия

Группировка Мустафы Кадура штурмовала здание ливийской разведки в районе Ад-Дахра в Триполи. Боевики разогнали всех служащих, охранявших государственную информацию, и забрали архивы Службы общей разведки (СОР).

Ливийская береговая охрана в ходе операции в Средиземном море спасла 51 нелегального мигранта африканских национальностей.

Международная организация по миграции (IOM) объявила, что за сутки сотрудники береговой охраны перехватили и возвратили в Ливию более 150 мигрантов.

«Мы призываем государства передислоцировать поисково-спасательные суда в Центральное Средиземноморье, чтобы уменьшить число человеческих жертв на море», — заявила IOM.

Over 150 migrants were intercepted and returned to #Libya by the coast guard today.



At least 17 others drowned off the Tunisian coast, two days after departing from Zwara.



We urge states to redeploy SaR vessels in the Central #Mediterranean to reduce loss of life at sea. pic.twitter.com/s0W88BtulL — IOM Libya (@IOM_Libya) May 13, 2021

Лодка с 17 мигрантами утонула у берегов Туниса. За два дня до этого она отплыла из ливийской Зувары.

Компания RASCO (Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company) объявила о техническом сбое в линиях электропередачи между промышленным комплексом и населенными пунктами. Инцидент привел к выходу из строя всех энергоблоков на объектах.

Политика

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба приехал в Мисурату, где совершил праздничный намаз в мечети Гальбан.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи после визита в город Сирт прибыл в Тобрук.

Мухаммад аль-Манфи намерен выбрать Сирт в качестве места пребывания Президентского совета. Предполагается, что госорган временно займет штаб Совместного военного комитета «5+5» в ожидании подготовки своей официальной штаб-квартиры в городе.

Депутат Палаты представителей от города Мисурата Мухаммад ар-Раид встретился с послом Пакистана. Стороны обсудили несколько тем, в том числе — возобновление авиасообщения между двумя странами и координацию по визитам бизнесменов из Пакистана в страну в ближайшее время.

الرعيض: ناقشت مع السفير الباكستاني استئناف الرحلات الجوية وجذب الاستثمار إلى ليبيا. #الساعة24https://t.co/cDtS9to1nE — الساعة 24 (@alsaaa24) May 12, 2021

Член Юридического комитета Ливийского форума политического диалога Аз-Захра Ланги сообщила, что разногласия остаются нерешенными до заседания по конституционной базе. Споры, по ее словам, вращаются вокруг определения кворума и срока, предоставляемого Палате представителей для утверждения документа.

Экономика

Посол Турции в Ливии Кенан Йылмаз подтвердил, что он работает над развитием торгово-экономических отношений. Он придает большое значение запуску рейсов Turkish Airlines. Конкуренция с международными компаниями в Ливии усилится, и поэтому, по его словам, турецким предприятиям необходимо обеспечить приемлемое качество услуг.

سفير #تركيا في ليبيا كنعان يلماز يؤكد أنه يعمل بشكل مكثف لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع ليبيا،ويولي أهمية لإطلاق رحلات الخطوط الجوية التركية،مضيفا أن المنافسة ستحتدم مع الشركات العالمية في #ليبيا ولذا سيكون من المهم والحاسم للشركات التركية أن تقدّم الجودة المقبولة.#فواصل pic.twitter.com/PeJ1B6beva — فواصل (@fawaselmedia) May 13, 2021

Министерство по социальным делам сообщало, что пособие на жену и детей выплачивается в полном объеме, и никаких вычетов не производится.

وزارة الشؤون الاجتماعية: منحة الزوجة والأولاد تصرف كاملة ولا يوجد بها أي استقطاعات#ليبيا #الشاهد

للتفاصيل: https://t.co/HilawSEYrV — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) May 13, 2021

Общество

Общественный совет, активисты гражданского общества и жители Вади Утба организовали акцию протеста перед зданием муниципального совета района. Они осудили неоднократные нападения в условиях отсутствия безопасности, а также грабежи, похищения людей и вымогательство.

Жители Триполи провели акцию солидарности с палестинским народом на площади Мучеников.

التضامن مع الشعب الفلسطيني عقب صلاة العيد في ميدان الشهداء بـ #طرابلس pic.twitter.com/EGpqSeIZuF — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) May 13, 2021

В Бенгази молодежь вышла на массовые гуляния на площади Мавзолея Омара Мухтара в связи с празднованием Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).