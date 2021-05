Празднование Ураза-байрам и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 мая 2021 года.

Группировка Мустафы Кадура штурмовала здание ливийской разведки в районе Ад-Дахра в Триполи. Боевики разогнали всех служащих, охранявших государственную информацию, и забрали архивы Службы общей разведки (СОР).

Ливийская береговая охрана в ходе операции в Средиземном море спасла 51 нелегального мигранта африканских национальностей.

Международная организация по миграции (IOM) объявила, что за сутки сотрудники береговой охраны перехватили и возвратили в Ливию более 150 мигрантов.

