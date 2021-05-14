Празднование Ураза-байрам и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 мая 2021 года.
Происшествия
Группировка Мустафы Кадура штурмовала здание ливийской разведки в районе Ад-Дахра в Триполи. Боевики разогнали всех служащих, охранявших государственную информацию, и забрали архивы Службы общей разведки (СОР).
Ливийская береговая охрана в ходе операции в Средиземном море спасла 51 нелегального мигранта африканских национальностей.
Международная организация по миграции (IOM) объявила, что за сутки сотрудники береговой охраны перехватили и возвратили в Ливию более 150 мигрантов.
«Мы призываем государства передислоцировать поисково-спасательные суда в Центральное Средиземноморье, чтобы уменьшить число человеческих жертв на море», — заявила IOM.
Over 150 migrants were intercepted and returned to #Libya by the coast guard today.— IOM Libya (@IOM_Libya) May 13, 2021
At least 17 others drowned off the Tunisian coast, two days after departing from Zwara.
We urge states to redeploy SaR vessels in the Central #Mediterranean to reduce loss of life at sea. pic.twitter.com/s0W88BtulL
Лодка с 17 мигрантами утонула у берегов Туниса. За два дня до этого она отплыла из ливийской Зувары.
غرق 17 مهاجرا قبالة سواحل #تونس بعد انطلاق قاربهم من #زوارة#218NEWS https://t.co/IaJnXF7DDh— 218NEWS (@218news) May 13, 2021
Компания RASCO (Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company) объявила о техническом сбое в линиях электропередачи между промышленным комплексом и населенными пунктами. Инцидент привел к выходу из строя всех энергоблоков на объектах.
Политика
Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба приехал в Мисурату, где совершил праздничный намаз в мечети Гальбан.
Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи после визита в город Сирт прибыл в Тобрук.
Мухаммад аль-Манфи намерен выбрать Сирт в качестве места пребывания Президентского совета. Предполагается, что госорган временно займет штаб Совместного военного комитета «5+5» в ожидании подготовки своей официальной штаб-квартиры в городе.
Депутат Палаты представителей от города Мисурата Мухаммад ар-Раид встретился с послом Пакистана. Стороны обсудили несколько тем, в том числе — возобновление авиасообщения между двумя странами и координацию по визитам бизнесменов из Пакистана в страну в ближайшее время.
الرعيض: ناقشت مع السفير الباكستاني استئناف الرحلات الجوية وجذب الاستثمار إلى ليبيا. #الساعة24https://t.co/cDtS9to1nE— الساعة 24 (@alsaaa24) May 12, 2021
Член Юридического комитета Ливийского форума политического диалога Аз-Захра Ланги сообщила, что разногласия остаются нерешенными до заседания по конституционной базе. Споры, по ее словам, вращаются вокруг определения кворума и срока, предоставляемого Палате представителей для утверждения документа.
Экономика
Посол Турции в Ливии Кенан Йылмаз подтвердил, что он работает над развитием торгово-экономических отношений. Он придает большое значение запуску рейсов Turkish Airlines. Конкуренция с международными компаниями в Ливии усилится, и поэтому, по его словам, турецким предприятиям необходимо обеспечить приемлемое качество услуг.
سفير #تركيا في ليبيا كنعان يلماز يؤكد أنه يعمل بشكل مكثف لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع ليبيا،ويولي أهمية لإطلاق رحلات الخطوط الجوية التركية،مضيفا أن المنافسة ستحتدم مع الشركات العالمية في #ليبيا ولذا سيكون من المهم والحاسم للشركات التركية أن تقدّم الجودة المقبولة.#فواصل pic.twitter.com/PeJ1B6beva— فواصل (@fawaselmedia) May 13, 2021
Министерство по социальным делам сообщало, что пособие на жену и детей выплачивается в полном объеме, и никаких вычетов не производится.
وزارة الشؤون الاجتماعية: منحة الزوجة والأولاد تصرف كاملة ولا يوجد بها أي استقطاعات#ليبيا #الشاهد— صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) May 13, 2021
للتفاصيل: https://t.co/HilawSEYrV
Общество
Общественный совет, активисты гражданского общества и жители Вади Утба организовали акцию протеста перед зданием муниципального совета района. Они осудили неоднократные нападения в условиях отсутствия безопасности, а также грабежи, похищения людей и вымогательство.
وقفة احتجاجية في #وادي_عتبة بسبب "الانفلات الأمني" #ليبيا #218NEWS https://t.co/oW9YrgVZia— 218NEWS (@218news) May 13, 2021
Жители Триполи провели акцию солидарности с палестинским народом на площади Мучеников.
التضامن مع الشعب الفلسطيني عقب صلاة العيد في ميدان الشهداء بـ #طرابلس pic.twitter.com/EGpqSeIZuF— شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) May 13, 2021
В Бенгази молодежь вышла на массовые гуляния на площади Мавзолея Омара Мухтара в связи с празднованием Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).
#بنغازي اليوم امنورة بشبابها صورة جماعية— نوح الحبوني (@nwh_alhbony) May 13, 2021
في ميدان ضريح #شيخ_الشهداء عمر المختار pic.twitter.com/tVkrLHRJFx