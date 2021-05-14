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Празднование Ураза-байрам и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 мая

Весь мир
Празднование Ураза-байрам и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 мая 2021 года.

 

Происшествия

Группировка Мустафы Кадура штурмовала здание ливийской разведки в районе Ад-Дахра в Триполи. Боевики разогнали всех служащих, охранявших государственную информацию, и забрали архивы Службы общей разведки (СОР).

Ливийская береговая охрана в ходе операции в Средиземном море спасла 51 нелегального мигранта африканских национальностей.

Международная организация по миграции (IOM) объявила, что за сутки сотрудники береговой охраны перехватили и возвратили в Ливию более 150 мигрантов.

«Мы призываем государства передислоцировать поисково-спасательные суда в Центральное Средиземноморье, чтобы уменьшить число человеческих жертв на море», — заявила IOM.

Лодка с 17 мигрантами утонула у берегов Туниса. За два дня до этого она отплыла из ливийской Зувары.

Компания RASCO (Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company) объявила о техническом сбое в линиях электропередачи между промышленным комплексом и населенными пунктами. Инцидент привел к выходу из строя всех энергоблоков на объектах.

 

Политика

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба приехал в Мисурату, где совершил праздничный намаз в мечети Гальбан.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи после визита в город Сирт прибыл в Тобрук.

Мухаммад аль-Манфи намерен выбрать Сирт в качестве места пребывания Президентского совета. Предполагается, что госорган временно займет штаб Совместного военного комитета «5+5» в ожидании подготовки своей официальной штаб-квартиры в городе.

Депутат Палаты представителей от города Мисурата Мухаммад ар-Раид встретился с послом Пакистана. Стороны обсудили несколько тем, в том числе — возобновление авиасообщения между двумя странами и координацию по визитам бизнесменов из Пакистана в страну в ближайшее время.

Член Юридического комитета Ливийского форума политического диалога Аз-Захра Ланги сообщила, что разногласия остаются нерешенными до заседания по конституционной базе. Споры, по ее словам, вращаются вокруг определения кворума и срока, предоставляемого Палате представителей для утверждения документа.

 

Экономика

Посол Турции в Ливии Кенан Йылмаз подтвердил, что он работает над развитием торгово-экономических отношений. Он придает большое значение запуску рейсов Turkish Airlines. Конкуренция с международными компаниями в Ливии усилится, и поэтому, по его словам, турецким предприятиям необходимо обеспечить приемлемое качество услуг.

Министерство по социальным делам сообщало, что пособие на жену и детей выплачивается в полном объеме, и никаких вычетов не производится.

 

Общество

Общественный совет, активисты гражданского общества и жители Вади Утба организовали акцию протеста перед зданием муниципального совета района. Они осудили неоднократные нападения в условиях отсутствия безопасности, а также грабежи, похищения людей и вымогательство.

Жители Триполи провели акцию солидарности с палестинским народом на площади Мучеников.

В Бенгази молодежь вышла на массовые гуляния на площади Мавзолея Омара Мухтара в связи с празднованием Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

ливия дайджест
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