Крыша жилого дома загорелась в Екатеринбурге

Екатеринбург, 14 мая. Кровля на крыше жилого дома загорелась на улице Шейнкмана, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в экстренных службах.

Жильцов в настоящий момент эвакуируют. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Екатеринбургские спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Садовый дом загорелся в подмосковном Подольске, сообщало РИАМО со ссылкой на главк МЧС России по региону. В результате инцидента никто не пострадал, для ликвидации ЧП задействовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.