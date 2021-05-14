Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 12:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:14
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после гибели девочки в Новгородской области
12:10
Общество
У завезенных в Магаданскую область овцебыков появился первый теленок
12:09
Политика
Сенатор Виктор Назаров от Омска покидает Совет Федерации
12:07
Общество
Россия предложила свою вакцину всем партнерам по линии ООН
12:04
Общество
Лучше врага бить на подходе: Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора
12:03
Политика
Силовики надели электронный браслет на Медведчука
12:02
Общество
Народный иск к губернатору Красноярского края поступил в суд от городских экоактивистов
12:02
Общество
Астролог пообещала духовное прозрение в день перехода Юпитера в знак Рыб
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 69
11:59
Весь мир
Празднование Ураза-байрам и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 мая
11:59
Общество
Скандал на слушаниях: сельские жители не хотят присоединения к Саратову
11:58
Армия
Военный эксперт Кнутов предсказал осечку американскому «пистолету у виска» РФ
11:55
Происшествия
Сенатор Олег Королев объяснил странное поведение за рулем Lexus
11:55
Происшествия
Пьяный крымчанин посреди ночи напал на сотрудника ГИБДД в Евпатории
11:55
Политика
Конституционная комиссия не поддержала организацию однопалатного парламента в Белоруссии
11:54
Экономика
ЦБ выступил против выдачи кредитов по плавающим ставкам
11:52
Политика
Володин подал документы на участие в праймериз «ЕР» от Саратовской области
11:52
Происшествия
Разрушительный град размером с яйцо накрыл Пензенскую область
11:52
Армия
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
11:51
Экономика
Регионам РФ предоставят бюджетные кредиты без погашения долгов за 2020 год
Все новости

Совет директоров РЖД переизбрал первого вице-премьера РФ председателем

Политика
Совет директоров РЖД переизбрал первого вице-премьера РФ председателем
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 14 мая. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов получил должность председателя совета директоров РЖД. Об этом свидетельствует заявление компании.

ОАО «РЖД» избрало председателем совета директоров Андрея Белоусова. Правительство РФ ранее утвердило соответствующую директиву для голосования. Кабмин распорядился утвердить новый состав совета директоров РЖД 14 апреля 2021 года. В него вошли 14 человек, из которых 11 представляют государство, а три остальных — независимые.

Пакет акций РЖД является государственной собственностью. Совет директоров назначается в соответствии с распоряжением кабмина.

В РЖД ранее оценили стоимость строительства второго Северомуйского тоннеля. Затраты составят 170 миллиардов рублей.

ржд белоусов председатель
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 336473 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 258753 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 212657 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 145759 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 126782 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Политика / Совет директоров РЖД переизбрал первого вице-премьера РФ председателем
Рейтинг@Mail.ru