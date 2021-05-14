Совет директоров РЖД переизбрал первого вице-премьера РФ председателем

Москва, 14 мая. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов получил должность председателя совета директоров РЖД. Об этом свидетельствует заявление компании.

ОАО «РЖД» избрало председателем совета директоров Андрея Белоусова. Правительство РФ ранее утвердило соответствующую директиву для голосования. Кабмин распорядился утвердить новый состав совета директоров РЖД 14 апреля 2021 года. В него вошли 14 человек, из которых 11 представляют государство, а три остальных — независимые.

Пакет акций РЖД является государственной собственностью. Совет директоров назначается в соответствии с распоряжением кабмина.

В РЖД ранее оценили стоимость строительства второго Северомуйского тоннеля. Затраты составят 170 миллиардов рублей.