Украинский политолог рассказал о столкновении интересов олигархов и западных компаний

Киев, 14 мая. Олигархи стали камнем преткновения для заинтересованных в украинских землях западных компаний, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Эксперт предрек столкновение интересов этих двух групп. По словам украинского политолога, западные компании привлекает идея скупить земли Незалежной за бесценок.

«Это ряд корпораций, например (американское продовольственное предприятие. — Прим. ФАН) Cargill, который в агробизнесе неизбежно столкнется с интересами украинских латифундистов, поскольку земля — довольно лакомый кусок и виды на нее имеют и там и там», — пояснил эксперт.

Украина сняла мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в 2020 году. По местным законам, в первые три года можно будет купить не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года эта цифра возрастет до 10 тысяч гектаров. Пользователи Сети из Украины в ответ раскритиковали создание рынка земли.