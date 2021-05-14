Россиянам назвали сильно подорожавшие за апрель продукты

Москва, 14 мая. Стоимость продуктов в несетевой рознице выросла на 0,67 в апреле и на 4% в годовом выражении, следует из данных компании «Эвотор».

Сильнее остальных на прилавках подорожал майонез (на 4,6%, а также на 17% за год), сосиски и сардельки (на 3% относительно марта и на 4% за год). Розничная стоимость сыра, растительного масла, шоколадных конфет и готовых консервированных блюд прибавила за месяц 2%. Подорожали менее чем на 1% крекеры, выпечка, сдоба, печенье, сливочное масло и маргарин, передает РИА Новости.

Снижение цен отмечается по нескольким категориям в несетевых магазинах. Так, сметана в течение апреля стала дешевле на 2%, зефир и пастила — более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса — на 0,4%, каши — на 0,3%. Почти неизменными остались цены на воду, чай, кофе и пряники.

При расчете продуктового индекса «Эвотор» используются 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли категорий.

Крупная российская продуктовая сеть ранее обратилась к поставщикам товаров с просьбой не повышать цены на социально значимые продукты.

В Правительстве РФ тем временем подчеркнули, что стоимость продовольствия в стране стабилизируется. При этом требуют особого внимания цены на яйца, гречку, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, приводит текст заявления «ФедералПресс».