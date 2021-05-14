Смертельное ДТП под Тулой: иномарка влетела в грузовик, появилось фото

Тула, 14 мая. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области /

Ранним утром на трассе «Тула-Новомосковск» произошло столкновение грузовика «DAF» с автомобилем «Nissan». В результате ДТП погиб 41-летний водитель легкового автомобиля. Других пострадавших нет.

«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы полиции. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств случившегося», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

По сведениям ФАН, причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать разворот, который водитель фуры стал совершать в запрещенном месте. Эту версию проверят при разборе обстоятельств ДТП.