Дэвид Бекхэм и BTS появятся в специальном эпизоде сериала «Друзья»

Москва, 14 мая. Футболист Дэвид Бекхэм и участники корейской поп-группы BTS снялись в специальном эпизоде культового комедийного сериала «Друзья», который выйдет на платформе HBO Max.

Специальный выпуск «Друзей» будет доступен для просмотра 27 мая. Зрители увидят на экранах полюбившихся актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Помимо них в новом выпуске появятся приглашенные знаменитости, такие как звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, исполнительница Леди Гага, модели Кара Делевинь и Синди Кроуфорд, члены группы BTS, актрисы Риз Уизерспун, Кристина Пиклз и другие.

HBO Max ранее опубликовал тизер нового эпизода. Главные герои «Друзей» сняты со спины, идущими в обнимку. Всего за полчаса ролик посмотрели более 30 тысяч пользователей, пишет сайт 360tv.ru.

Съемки специального эпизода «Друзей» начались в апреле этого года. Актриса Дженнифер Энистон расплакалась, приехав на площадку и увидев воссозданные квартиры героев сериала.