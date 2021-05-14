Вице-премьер Трутнев анонсировал создание госкомпании для экспорта леса

Чита, 14 мая. Создание российской государственной компании для экспорта леса ожидается в текущем году, уже в течение месяца будет сформирована ее модель, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе принял участие в совещании в Чите, посвященном развитию лесопромышленного комплекса. Почти половина земель лесного фонда страны (48%) и третья часть запасов древесины (31%) сосредоточена именно в ДФО. В среднем по округу уровень лесистости достигает 49,8%, а по России — 46,5%.

«Мы должны создать госкомпанию, чтобы в этом году она начала работать, потому что с будущего года экспорт круглого леса с территории РФ запрещен», — цитирует Трутнева PrimaMedia.

Вице-премьер напомнил о принятом кабмином постановлении, которое с 2022 года вводит запрет на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины. Также в силу вступит запрет вывоза круглого леса. Полпред президента обратил внимание, что изменение условий работы лесной отрасли не должно стать причиной сокращения рабочих мест.

Успехи в работе по развитию Дальнего Востока ранее оценил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.