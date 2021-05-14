Журналист Анисимов рассказал, как Зеленский впечатлился сериалом «Чернобыль»

Киев, 14 мая. Президент Украины Владимир Зеленский очень сильно впечатлился неправдоподобным сериалом «Чернобыль», считает журналист Василий Анисимов.

Как отметил Анисимов, мини-сериал производства компании HBO является талантливым по деталям и актерскому мастерству, но по содержанию он удивительно неправдоподобный. Журналист говорит, что в фильме переврали едва ли не всю историю.

«Я детально телесериал разобрал, этот материал есть в Сети с заголовком «Лишь ложью иногда мы правду высказать умеем», — говорит Анисимов.

Кадр из сериала «Чернобыль» /

После того как сериал вышел на экраны, президент страны Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины трем ликвидаторам-водолазам, которые спускались в затопленные подвалы, чтобы спасти АЭС от теплового взрыва, один из них получил звание посмертно. Журналист удивился, что сами украинцы не стремятся правдиво и талантливо показать трагедию Чернобыля, а подобные фильмы снимают лишь на Западе.

Ранее стало известно, что у Зеленского в Крыму обнаружили квартиру, которую он переоформил на свою жену.