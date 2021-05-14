Техасский шериф осудил работу Администрации президента США

Вашингтон, 14 мая. Техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения торговцев людьми на фоне миграционного кризиса после инаугурации главы США Джо Байдена.

По словам местного шерифа Джо Мартинеса, с приходом Байдена к власти количество мигрантов, которые пытаются нелегально пересечь американскую границу, существенно увеличилось, а многие СМИ говорят о кризисе в регионе. Президент Соединенных Штатов заявлял о своей невиновности, по его мнению, речь идет о сезонном увеличении числа мигрантов, передает РИА Новости.

«Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев», — подчеркнул шериф.

Ранее бывший врио директора Национальной разведки Ричард Гринелл заявил, что экс-советница лидера США по нацбезопасности Сьюзан Райс является «теневым президентом» страны.