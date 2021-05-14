Стамбул примет финал Лиги чемпионов сезона-2022/23

Стамбул, 14 мая. Финальный матч Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в крупнейшем городе Турции.

Стамбульский стадион «Ататюрк» примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, сообщили журналисты Anadolu Ajansı. УЕФА эту информацию официально пока не подтверждает.

Планировалось, что финал главного клубного турнира Европы пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене. По информации зарубежного издания, стамбульский «Ататюрк» в августе также примет матч за Суперкубок УЕФА, который должен был пройти в Белфасте.

Ранее стало известно, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 из Стамбула в Порту. Матч между английскими клубами «Челси» и «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Драгау» 29 мая.