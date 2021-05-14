Семейные фермерские хозяйства получают грантовую поддержку в Волгоградской области

Волгоград, 14 мая. Общая сумма, выделенная на помощь фермерским хозяйствам Волгоградской области, увеличилась почти в два раза. Местный сельхозкомитет продолжает прием заявок.

Семейные фермерские хозяйства региона могут получить в 2021 году суммарно порядка 238 миллионов рублей. Они имеют возможность направить эти средства на приобретение мелкого рогатого скота, приобретение новой техники и модернизацию старой, а также на ремонт и возведение зданий, сообщает «Волгоградская правда».

«Сумма гранта варьируется от направления, которым хотят заняться фермеры, и составляет от 20 млн до 12 млн рублей», — цитирует издание председателя областного комитета сельского хозяйства Марину Морозову.

Больше других грантовой поддержкой пользуются фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в Новониколаевском, Палласовском, Быковском и Старополтавском районах Волгоградской области.

Волгоградские предприятия тем временем присоединяются к нацпроекту «Производительность труда».