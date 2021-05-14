Армянский Ван Дамм покорил пользователей социальных сетей

Спортивные трюки жителя Еревана интернет-пользователи сравнили с приемами актера Жан-Клода Ван Дамма.

За профессиональными успехами Давита Вардумяна следит более 147 тысяч человек. Он с детства занимается боевыми искусствами: карате и тхэквондо. И даже представлял Армению на Чемпионате мира в 2017 году.

Однако в один момент мужчина понял, что может демонстрировать свои навыки не только на спортивной арене, но и в Сети. Давит стал выкладывать зрелищные приемы в личном Instagram-аккаунте и быстро обрел популярность.

«Когда я разрабатываю трюк, я думаю, будет ли он интересен популярным пабликам в соцсетях. Например, вы видели трюк, где я диском нарезаю огурец? Он понравился 433 страницам Instagram, у него более 30 миллионов просмотров», — рассказывает блогер.

Пользователей поразила феноменальная растяжка и ловкость жителя Армении. Чтобы подогреть интерес аудитории он повторил знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма, где актер садится на шпагат при помощи разъезжающихся грузовиков.

Однако Давит не остановился на копирование приемов. Он регулярно удивляет своих подписчиков оригинальным применением спортивных навыков: моет голову в тазу при помощи сальто, ногами изображает часовую стрелку и разбивает ледяные глыбы сильным ударами.

Спортсмен признается, что его ни раз сравнивали с футболистом Златаном Ибрагимовичем, знаменитым своими акробатическими голами. Однако поклонники армянского Ван Дамма сомневаются, что шведский нападающий сможет повторить все трюки Вардумяна.