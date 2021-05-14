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Народный иск к губернатору Красноярского края поступил в суд от городских экоактивистов

Общество
Народный иск к губернатору Красноярского края поступил в суд от городских экоактивистов
ФАН  /  Оксана Веселова

 

Красноярск, 14 мая. Зачинщиком и исполнителем этой инициативы стал опытный общественник, один из организаторов движения «За чистое небо» Андрей Сковородников-Эрлих. Именно он и принес иск в Центральный районный суд г.Красноярска. Суть претензий к губернатору у Сковородникова-Эрлих следующая — «признать бездействия органов краевой власти, в частности губернатора Красноярского края и Министерства экологии, в сфере защиты здоровья жителей Красноярска от неблагоприятного воздействия экологической обстановки, в том числе печально знаменитого режима "Черного неба». Об этом говорится в иске.

«В течение 10 дней ответ должен быть, как я понимаю», — ответил на вопрос корреспондента ФАН общественник.

«Что мы ожидаем? Подготовка к иску велась тщательная, от изучения законодательства до перелопачивания многолетней статистики по экологическим нарушениям и особенностям работы контролирующих ведомств. Так что обоснованно считаем - шансы на выигрыш у нас есть! В случае признания незаконности бездействия будет судебное решение, обязывающее эти нарушения устранить. То есть перейти от обещаний к конкретным делам по улучшению экологической обстановки в Красноярске! Чего мы с вами и добиваемся с самого первого митинга «За чистое небо», прошедшего в марте 2017 года», — добавляет экоактивист Сковородников-Эрлих в своем тексте в Facebook.

Организатор этого судебного флэшмоба призывает совершеннолетних граждан Красноярска присоединиться к исковому заявлению, обещая выложить образец искового заявления в открытый доступ в интернете. Если подобное действо будет реализовано, то этот иск может стать одним из методов решения проблемы бездействия чиновников.

В пресс-службе Красноярского краевого суда корреспонденту ФАН заявили, что «пока массовых исковых обращений подобного рода в судах не зарегистрировано. Иск районным судом получен, передан судье, но дата судебного заседания еще не назначена».

Проблемой экологии в Красноярске озабочен и президент России. Этот вопрос обсуждался  на встрече Президента Владимира Путина с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Теперь на вопросы экологии Уссу и его администрации придется отвечать и в суде.

путин иск президент красноярск экология губернатор красноярский край чистое небо усс сковородников-эрлих
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