Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно

Василиса Бержанская дебютировала на оперной сцене как сопрано, но восходящей мировой звездой она стала как колоратурное меццо. Артистке очень «к лицу» обаятельная, трогательная и грациозно-лукавая Розина из «Севильского цирюльника» Россини. Эта роль стала началом творческого союза оперной певицы с Новосибирским театром оперы и балета (НОВАТ).

Накануне выступления в титульной партии Бержанская дала интервью ФАН.

«Спектакль остается в афише третий сезон»

— 16 мая весь музыкальный бомонд придет в НОВАТ, чтобы услышать вас в партии Розины. Кто в 2018 году пригласил вас принять участие в здешней премьере «Севильского цирюльника» великого Россини?

— За несколько лет до моей премьеры в партии Розины в «Севильском цирюльнике» на сцене Новосибирского театра я участвовала в конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева, где я стала лауреатом Гран-при. Там состоялось мое знакомство с маэстро Дмитрием Юровским, музыкальным руководителем и главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета.

В конкурсных турах я исполняла арии Россини. Когда у Юровского и Дмитрия Белянушкина (режиссера спектакля, с которым я уже была прекрасно знакома по работе в Большом театре) возникла идея поставить в Новосибирске «Севильского цирюльника», мне позвонил маэстро с предложением принять участие в этом проекте. Я с радостью согласилась.

Для маэстро очень важно было, чтобы на премьере роль Розины исполняла меццо-сопрано, как это задумывал автор, и я очень рада, что наше знакомство на конкурсе повлекло за собой совместное создание нашего прекрасного спектакля.

— Конкурсы часто ругают за необъективность при раздаче премий, но конкурсов не становится меньше и число желающих принять в них участие только растет. Ваше отношение к состязательности?

— Я считаю, что участие в конкурсах для молодых музыкантов — вещь необходимая. Но только при условии серьезной качественной подготовки. Конкурс — это витрина, и эта витрина дает уникальный шанс заявить о себе. Но этот шанс надо использовать только если вы очень хорошо готовы.

— В Новосибирске состоялся ваш российский дебют в «Севильском цирюльнике», но до этого вы участвовали в европейских постановках этой оперы Россини. Невольные сравнения бывают у певцов в таких случаях?

— Да, до Новосибирска я уже исполняла эту роль в нескольких серьезных европейских театрах. В Новосибирске мы сделали очень качественную работу. Россиниевский стиль — очень непростой. Как много нюансов в нем заложено, какие тонкости! Абсолютно уверенно могу сказать, что у нас все получилось. И если спектакль остается в афише третий сезон, то значит публике нравится наша работа. Но я никогда не сравниваю постановки между собой. Каждый проект уникален.

из личного архива Василисы Бержанской /

«У меня спектакли в Вене, Берлине, Риме, Чикаго»

— Насколько справедливы разговоры о том, что репетиционные процессы, подготовка нового спектакля на Западе проходят в более короткие сроки, чем у нас в России?

— Расписание и интенсивность репетиций нового спектакля не зависит от того, где готовится постановка: в Берлине, Нью-Йорке или Москве и Новосибирске. Сроки и задачи проекта определяет команда его создателей. Но вот планирование новых проектов на Западе более долгосрочное.

— В 2019 году вы стали штатной солисткой НОВАТ, не продлив контракт в качестве постоянной артистки с Немецкой оперой в Берлине после двух сезонов. Почему вы приняли такое решение?

— Я продолжаю с ними сотрудничать, но на других условиях. Я перешла на гостевой контракт, продолжаю выступать в спектаклях Немецкой оперы, но у меня появилось больше времени для выступлений в других оперных театрах. Для начинающего певца быть штатным солистом театра — это прекрасно, это стабильность и возможность нарабатывать репертуар. Но когда появляются контракты по всему миру, то, конечно, многие певцы становятся фрилансерами.

— В каких постановках вам больше нравится участвовать: когда у вас за спиной черный задник или же в окружении исторических декораций, если речь идет об операх XVIII-XIX веков?

— Так бывает, что постановка с красивыми декорациями и эффектными костюмами может быть абсолютной пустой. Костюмы и декорации — это лишь «инструменты» передачи концепции. А дальше — необходимо наполнение. Когда я подписываю контракт, я никогда не ориентируюсь на то, будет этот спектакль в красивых декорациях и прекрасных костюмах или нет.

Самое главное, чтобы спектакль был поставлен талантливо, и чтобы не возникало вопросов «А почему? А зачем?».

— Этим летом покажут многие спектакли, отложенные из-за пандемии в прошлом году. У вас есть такие постановки?

— Летом я еду на фестиваль Россини в Пезаро: я должна была петь там в опере «Моисей и фараон» и в сценической постановке Stabat Mater еще в прошлом году, но тогда их перенесли на 2021 год из-за пандемии.

В сентябре я буду исполнять во Флоренции «Так поступают все женщины...» Моцарта. Изначально спектакль планировали представить этой весной, но из-за пандемии опять же случился перенос. Мы уже поставили этот спектакль и записали.

В ближайшей перспективе у меня спектакли в Вене, Берлине, Мюнхене, Риме, Неаполе, Чикаго и многих других городах.

— Выступления в Европе снова превалируют. Там вы больше востребованы?

— Дело в том, что на Западе график выступлений для артистов составляется на 3-4 года вперед, а в российских театрах долгосрочного планирования спектаклей практически нет. Я, например, знаю, в каких спектаклях в Европе я участвую в октябре 2023 года или же январе 2024-го. Поэтому, когда у тебя расписан график выступлений в Европе на годы вперед, трудно найти в нем свободные даты для принятия быстрого решения спеть в премьере российского театра, как говорится, здесь и сейчас. Но когда есть двустороннее желание, как показывает практика, находятся и время, и возможности, появляются интересные проекты, на которые я с радостью соглашаюсь.

из личного архива Василисы Бержанской /

«Новый голос в магазине не купишь»

— Ваше участие в русских операх в ближайшей перспективе просматривается? Что по этому поводу думает ваш педагог Дмитрий Вдовин, у которого вы занимались в рамках Молодежной оперной программы Большого театра?

— У меня есть в репертуаре несколько русских ролей: в «Евгении Онегине» Чайковского (партия Ольги) и «Снегурочке» Римского-Корсакова (партия Леля). В концертах также исполняю арии из русской классики. Но в данный момент русский репертуар занимает совсем малую часть от общего объема моих сценических работ.

Моему голосу больше подходит бельканто и барокко — эти стили предполагают свежесть голоса, его подвижность, гибкость, филигранную технику. Такой репертуар требует от певца соблюдать строжайшую голосовую дисциплину, надо всегда быть в форме, чтобы исполнять такой сложнейший репертуар.

Для моего голоса было бы ошибкой включать на данном этапе большое количество русского репертуара. К нему я непременно приду, но позже. Русская опера для меццо, я считаю, это более возрастная история. К счастью, что петь, я определяю исключительно сама. Мой агент, получая предложения о моем участии в каких-то новых ролях, всегда советуется со мной, прежде чем дать ответ.

Когда речь идет о новой роли, если есть сомнения — я консультируюсь с Дмитрием Юрьевичем Вдовиным. Мы должны быть очень избирательными в выборе репертуара. Голос — это хрупкий инструмент, и новый в магазине не купишь.

— Буквально несколько дней назад вы стали обладательницей премии International Opera Awards в номинации «Лучшая молодая певица года». Первые впечатления?

— Конечно, я безумно счастлива получить эту престижнейшую награду. The International Opera Awards — это одна из самых главных оперных премий во всем мире. Для нас, музыкантов — это оперный Оскар. Я дорожу этим признанием. Отбор очень серьезный: из тысячи претендентов — певцов, известных во всем мире, выбирают, по сути, лучших из лучших.

— Когда с вами подписывают контракт в Европе, никто спрашивает, что же это за город Ессентуки, откуда вы родом?

— Когда подписывается контракт, никто никогда не интересуется, где родился, где учился. Работодателя волнует одно — как ты поешь. Если ты хорошо поешь и обладаешь определенным необходимым комплексом, значит, в тебе будут заинтересованы, если нет — то сотрудничество тебе вряд ли предложат.

— Но мы здесь в России знаем, что Ессентуки — это маленький город, а вы, родившись там, с успехом делаете большую карьеру. Кто написал для вас этот «правильный» сценарий?

— Абсолютно неважно, где ты родился, где рос, если у тебя есть мечта, к которой стремишься. Для каждого певца очень важно вовремя встретить «своего» педагога. В этом мне очень повезло: сначала я встретила Рузанну Павловну Лисициан, которая много лет была моим наставником в академии Гнесиных, а потом состоялось мое судьбоносное знакомство с Дмитрием Юрьевичем Вдовиным в молодежной программе Большого театра. Затем меня пригласили в штат Немецкой оперы в Берлине, прошла стажировки в молодежных программах в Зальцбурге и Пезаро, встретила прекрасного агента.

Все эти события происходили совсем в юном для вокалиста возрасте. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Но за этим всем стоит огромный труд. Это ежедневная работа над собой, над вокальной техникой, изучение языков, фонетики и много всего другого. Но я рада, что это все мне приносит огромное удовольствие!

из личного архива Василисы Бержанской /

Досье

Василиса Бержанская родилась в Ессентуках в 1993 году. В 2008-2012 годах обучалась на вокальном отделении Ставропольского краевого музыкального колледжа имени В. И. Сафонова в Минеральных Водах (класс Татьяны Ворожцовой).

С 2012 по 2018 год — студентка Российской академии музыки имени Гнесиных (класс профессора Рузанны Лисициан). С 2020-го — студентка академии хорового искусства им. Попова (класс профессора Дмитрия Вдовина).

В 2014-2015 годах — приглашенная солистка Государственного Приморского театра оперы и балета (Владивосток). В 2015-17 годах была артисткой Молодежной оперной программы Большого театра.

В 2016 году прошла стажировку в академии «Россиниана» в Пезаро, а через год — в молодежной программе Зальцбургского фестиваля

С 2017 года — солистка Немецкой оперы в Берлине, а с 2019 года — Новосибирского театра оперы и балета.