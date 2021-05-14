Соревнования по скоростному выкапыванию могил прошли в Новосибирске

Новосибирск, 14 мая. Руководство местного крематория организовало соревнования по скоростному выкапыванию могил. Участниками стали семь команд, в каждой из которых было по два гробовщика.

Мероприятие состоялось в Новосибирске. Участников поддерживали зрители, а само соревнование прошло в городском парке. Причины проведения «чемпионата» не уточняются.

Победителей в конкурсе выберет специальное жюри. Экспертам нужно будет оценить размеры могил, а также их аккуратность. Чтобы проверить качество проделанной работы, в ямы погрузят настоящий гроб. Победитель получит денежный приз, сумма также не называется.