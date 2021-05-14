В НАТО обсудят укрепление Альянса на фоне напряженности с Россией

Брюссель, 14 мая. Представители стран — участниц НАТО откроют пленарную сессию, на которой планируют обсудить действия в условиях напряженности с РФ и усиление Китая.

Встреча должна состояться 14 мая вечером. Следующие два дня будет проходить обсуждение в профильных комитетах. Основные мероприятия и общее заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы запланированы на 17 мая. Перед парламентариями выступит заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Основными темами обсуждений будут усиление Североатлантического альянса в условиях возрастающей напряженности с Россией и усиление Китая. Заседания состоятся в режиме видеоконференции. Будет рассмотрено 15 проектов докладов по ряду вопросов, относящихся к сфере безопасности.

В пресс-службе НАТО ранее анонсировали очную встречу на очередном саммите, он должен состояться 14 июня 2021 года.