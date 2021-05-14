В Сети иронично отреагировали на заявление Джен Псаки о «Северном потоке — 2»

Москва, 14 мая. Пользователи Сети прокомментировали недавнее заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о российском газопроводе «Северный поток — 2».

Власти Соединенных Штатов Америки считают строящийся трубопровод «плохим проектом». Именно так сказала Джен Псаки в ходе брифинга. Мнение Вашингтона не оказалось сюрпризом для пользователей Сети, которые высмеяли американскую администрацию в комментариях к новости.

«Да поняли мы. Поняли», — пишет один из читателей RT.

Слова Псаки настолько не новы для людей, что пользователь Наталия Забродина заявила об эффекте дежавю. Также в комментариях неоднократно говорится о другом «плохом» проекте.

«Хуже «проекта США» история еще не знала», — сходятся во мнении комментаторы.

Также один из читателей издания иронично подметил, что «СП-2» не нравится стране «с замерзающими гражданами зимой и отсутствием бензина летом». Мнение представителя Белого дома означает, что на самом деле «проект прекрасен», уверены пользователи Сети.

«Северный поток — 2» будет достроен в любом случае. Проект укрепит безопасность поставок газа в Германию, отметил ранее французский эксперт Тьерри Брос.