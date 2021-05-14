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Почему перевод женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю — плохая идея

Общество
Почему перевод женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю — плохая идея
вологда.рф  /  ВОЛОГДА.РФ

Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми. При этом дополнительный выходной не должен влиять на зарплату или отпуск таких сотрудниц.

Имеет ли эта идея право на жизнь, ФАН выяснил у профессора кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Марии Конягиной.

«Я очень поддерживаю частные инициативы по созданию условий для женщин и благополучных многодетных семей. Но если посмотреть на ситуацию холодным взглядом, то получается, что это дискриминация женщин, которые по разным причинам имеют меньше детей или не имеют детей вовсе. Почему их тогда ущемляют?» — задается логичным вопросом эксперт.

Но, по мнению Конягиной, самый большой вопрос — даже не в этом. Главная проблема в том, что женщины, которых коснется потенциальная инициатива, станут неугодны на рабочих местах.

Сегодня рентабельность многих предпринимательских структур крайне низка, ввиду чего работодатели вынуждены считать каждую копейку и сокращать издержки. А это значит, что владельцу предприятия или бизнеса куда выгоднее иметь сотрудника, на зарплату которого меньше тратишь. Или же такой человек вырабатывает больше других, а значит, он более эффективен как единица труда.

«Как только появится намек на перспективу, что конкретная женщина может родить и потенциально встать в такие условия, то будет делаться все, чтобы как можно раньше от нее на рабочем месте избавиться. Мы с вами знаем, что все санкции, нацеленные на выполнение таких специфических требований новых законов, все равно так или иначе обходятся», — рассуждает экономист.

Почему перевод женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю — плохая идея
pixabay.com  / 

Понять предпринимателей тоже можно. Чтобы фирма могла выживать, а ее работники — получать достойную заработную плату, работодателю приходится думать об эффективности. И речь идет не только о получении прибыли. В интересах работодателя заботиться о всей организации в целом, и эта забота должна равномерно и справедливо распределяться между всеми сотрудниками, а не касаться конкретного человека.

«Мне бы очень хотелось, чтобы благополучные многодетные семьи в нашей стране только множились. Но, к сожалению, предложение уважаемого депутата (Леонова. — Прим. ФАН) расходится с понятием «стремление повышать эффективность рабочих мест». С экономической точки зрения это — крайне непродуманный шаг, поэтому я бы от него воздержалась. Хотя, безусловно, очень позитивно оцениваю то, что наши депутаты думают, как стимулировать демографию», — заключает Конягина.

Ранее собеседница ФАН дала оценку и другой инициативе касательно укрупнения российских регионов. По ее мнению, точки экономического роста совершенно не привязаны к региональной структуре, и позитивные изменения происходят там, где наблюдается заинтересованность местных властей в развитии.

россия экономика многодетные семьи женщины с детьми
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