Скандал на слушаниях: сельские жители не хотят присоединения к Саратову

Саратов, 14 мая. В области продолжается процесс присоединения 18 сел к региональному центру. В селе Сосновка прошли публичные слушания, закончившиеся скандалом. Большая часть людей досрочно покинули слушания, не поверив обещаниям местных депутатов.



Житель села Михайловка Иван П. рассказал корреспонденту ФАН, почему сельчане опасаются присоединения к Саратову.

«Честно скажу, боюсь за свой садовый участок. Непонятно, какой у него будет статус, в городе другие правила. Налоги опять же у нас меньше, есть льготы, более дешевая электроэнергия. Это все могут отобрать, не сейчас, так через годик-два, когда депутаты сменятся. Кто будет терпеть тот факт, что жители «одного города» по-разному платят? Всех под одну гребенку расчешут. Не доверяю этому решению и никогда за него голосовать не буду», — отметил Иван.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев выступил с традиционным докладом. Чиновник рассказал, как Саратов пережил 2020 год.