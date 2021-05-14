Власти Греции приняли решение открыть границы для туристов

Афины, 14 мая. Министерство туризма Греции сообщает, что границы для иностранных туристов открыты, а ограничения отменены.

Министерство пообещало туристам безопасный и комфортный отдых. Также теперь граждане Греции смогут свободно перемещаться между регионами. Министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что в стране готовы принимать отдыхающих, которые привились российской вакциной «Спутник V».

Однако граждане РФ пока не имеют возможности посетить греческие курорты, так как между Грецией и Россией пока не достигнуто окончательное соглашение об открытии авиасообщения. До пандемии коронавируса из Москвы еженедельно совершалось 24 рейса в Афины.

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить авиасообщение с Болгарией. РФ может вновь запустить перелеты в Болгарию, одну из самых популярных стран у российских туристов, с 1 июня.