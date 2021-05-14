В Пентагоне отказались комментировать инцидент в Сирии с военной полицией РФ и ВС США

Дамаск, 14 мая. США никак не комментируют остановку американской колонны российской военной полицией в северо-восточной сирийской провинции Хасеке.

Ранее Минобороны России сообщило о нарушении протокола деконфликтации в Сирии. Контр-адмирал Александр Карпов заявил, что колонна военной техники ВС США в составе шести бронеавтомобилей MRAP передвигалась по несогласованному маршруту и без уведомления. Данная ситуация нарушает протокол с российскими военными.

«Мне нечего вам сообщить на этот счет», — цитирует коммандера Джессику Макналти РИА Новости.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года в сирийской Хасаке уже был зафиксирован подобный инцидент с участием американских военных.