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В Пентагоне отказались комментировать инцидент в Сирии с военной полицией РФ и ВС США

  /   Обновлено: 14 мая 2021 11:16
Армия
В Пентагоне отказались комментировать инцидент в Сирии с военной полицией РФ и ВС США
wikipedia.org  /  Carol M. Highsmith / Public Domain

Дамаск, 14 мая. США никак не комментируют остановку американской колонны российской военной полицией в северо-восточной сирийской провинции Хасеке.

Ранее Минобороны России сообщило о нарушении протокола деконфликтации в Сирии. Контр-адмирал Александр Карпов заявил, что колонна военной техники ВС США в составе шести бронеавтомобилей MRAP передвигалась по несогласованному маршруту и без уведомления. Данная ситуация нарушает протокол с российскими военными.

«Мне нечего вам сообщить на этот счет», — цитирует коммандера Джессику Макналти РИА Новости.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года в сирийской Хасаке уже был зафиксирован подобный инцидент с участием американских военных.

Сирия россия сша пентагон
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