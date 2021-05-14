В Китае рассказали об уникальных технологических возможностях России в Арктике

Пекин, 14 мая. Россия активно осваивает арктические земли, оставляя позади конкурентов, которые борются с ней за господство в регионе. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Обозреватели отметили, что на сегодняшний день у России есть целый ряд так называемых арктических козырей, которыми она может воспользоваться в противостоянии с другими странами, претендующими на богатые природные ресурсы региона, передает «ПолитРоссия».

«Способность России воевать в Арктике не имеет себе равных», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что на сегодняшний день Россия развернула в Арктике самые передовые виды вооружений, в том числе современные системы ПВО. Воздушные границы надежно защищены от вторжения перехватчиками МиГ-31К, вооруженными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, недавно в Арктике была восстановлена работа одной из советских лабораторий.

«С восстановлением уникальных технологических возможностей советского периода преимущество России в арктической игре усилится», — пишут эксперты.

Теперь у россиян есть возможность разрабатывать и испытывать специализированное оружие, предназначенное для использования в экстремальных погодных условиях. Это можно считать еще одним «козырем» России, который позволяет ей оставаться вне конкуренции в регионе.

Ранее сообщалось, что военной активности России в Арктическом регионе будет отведена отдельная экспозиция на форуме «Армия-2021». Стоит отметить, что в США называют этот регион местом возможного столкновения между Москвой и Вашингтоном, передает «Утро.ру».