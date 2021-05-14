Вакцинация спасла более 11 тысяч жителей Великобритании

Лондон, 14 мая. Пожилые жители Англии смогли избежать госпитализации благодаря своевременной вакцинации от коронавируса, сообщили ученые Великобритании.

По данным исследования Агентства общественного здравоохранения Англии (PHE), прививочная кампания предотвратила смерть 11,7 тыс. людей. Более 30 тыс. не нуждались в госпитализации. В анализе информации не учитывали Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, так как их правительства проводят свою политику борьбы с пандемией.

Вакцинация населения спасла большое количество жизней и предотвратила тяжелые осложнения, отметила руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи. В Великобритании используют препараты от COVID-19 AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее сообщалось, что в США за вакциной направляются тысячи латиноамериканцев. Дефицит препаратов от коронавируса в странах Южной Америки побуждает их жителей лететь в США и делать прививку там. Некоторые пакетные туры включают вакцинацию против COVID-19.