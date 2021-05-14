Лучше врага бить на подходе: Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора

Недоброжелатели России могут избегать прямых конфликтов и наносить урон нашей стране с помощью биологического оружия. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник поддержал разработку Роспотребнадзором стратегии защиты государства от новых инфекционных угроз путем мониторинга ситуации, а также ускорения темпов тестирования и вакцинации населения.

«То, что Роспотребнадзор прорабатывает дополнительные механизмы защиты, — это здорово! У нас и так уже система здравоохранения готова — госпитали построены, специалисты по инфекционным заболеваниям прошли боевое крещение. Общество стало более зрелым в плане того, как реагировать. Будем надеяться, что подобные события в будущем не повторятся, но то, что к ним нужно быть готовым, — это факт», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов подчеркнул, что, к сожалению, риски возникновения опасных болезней в нашей стране могут быть обусловлены не только прихотями природы, но и по задумке вполне конкретных лиц.

«Лучше врага бить на подходе! Тем более, что наши высокопоставленные военные отмечали, что американцы чуть ли не лаборатории по периметру [России] разворачивают. А где гарантия, что там нет биологического оружия? Нужно быть готовыми ко всему — тем более с такими неадекватными зарубежными партнерами. Санкции им не помогают, захватить с оружием не могут — что им остается? Только гадить нам», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что накопленный во время пандемии опыт не следует забывать.

«Если в начале пандемии жители Японии и некоторых других стран были приучены к ношению масок, соблюдению социальной дистанции, то у нас в культуре такого еще не было. Однако за год мы перестроились, и сегодня наша страна защищена уже намного больше. Перед вызовом любой угрозы мы уже более мобилизованы. Можно сказать, мы прошли учения», — подытожил Сергей Вострецов.

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