Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 12:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:14
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после гибели девочки в Новгородской области
12:10
Общество
У завезенных в Магаданскую область овцебыков появился первый теленок
12:09
Политика
Сенатор Виктор Назаров от Омска покидает Совет Федерации
12:07
Общество
Россия предложила свою вакцину всем партнерам по линии ООН
12:04
Общество
Лучше врага бить на подходе: Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора
12:03
Политика
Силовики надели электронный браслет на Медведчука
12:02
Общество
Народный иск к губернатору Красноярского края поступил в суд от городских экоактивистов
12:02
Общество
Астролог пообещала духовное прозрение в день перехода Юпитера в знак Рыб
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 69
11:59
Весь мир
Празднование Ураза-байрам и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 мая
11:59
Общество
Скандал на слушаниях: сельские жители не хотят присоединения к Саратову
11:58
Армия
Военный эксперт Кнутов предсказал осечку американскому «пистолету у виска» РФ
11:55
Происшествия
Сенатор Олег Королев объяснил странное поведение за рулем Lexus
11:55
Происшествия
Пьяный крымчанин посреди ночи напал на сотрудника ГИБДД в Евпатории
11:55
Политика
Конституционная комиссия не поддержала организацию однопалатного парламента в Белоруссии
11:54
Экономика
ЦБ выступил против выдачи кредитов по плавающим ставкам
11:52
Политика
Володин подал документы на участие в праймериз «ЕР» от Саратовской области
11:52
Происшествия
Разрушительный град размером с яйцо накрыл Пензенскую область
11:52
Армия
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
11:51
Экономика
Регионам РФ предоставят бюджетные кредиты без погашения долгов за 2020 год
Все новости

Лучше врага бить на подходе: Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора

Общество
Лучше врага бить на подходе: Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора
Федеральное агентство новостей  / 

Недоброжелатели России могут избегать прямых конфликтов и наносить урон нашей стране с помощью биологического оружия. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник поддержал разработку Роспотребнадзором стратегии защиты государства от новых инфекционных угроз путем мониторинга ситуации, а также ускорения темпов тестирования и вакцинации населения.

«То, что Роспотребнадзор прорабатывает дополнительные механизмы защиты, — это здорово! У нас и так уже система здравоохранения готова — госпитали построены, специалисты по инфекционным заболеваниям прошли боевое крещение. Общество стало более зрелым в плане того, как реагировать. Будем надеяться, что подобные события в будущем не повторятся, но то, что к ним нужно быть готовым, — это факт», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов подчеркнул, что, к сожалению, риски возникновения опасных болезней в нашей стране могут быть обусловлены не только прихотями природы, но и по задумке вполне конкретных лиц.

«Лучше врага бить на подходе! Тем более, что наши высокопоставленные военные отмечали, что американцы чуть ли не лаборатории по периметру [России] разворачивают. А где гарантия, что там нет биологического оружия? Нужно быть готовыми ко всему — тем более с такими неадекватными зарубежными партнерами. Санкции им не помогают, захватить с оружием не могут — что им остается? Только гадить нам», — пояснил собеседник ФАН.

Лучше врага бить на подходе: Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора
Федеральное агентство новостей  / 

Он отметил, что накопленный во время пандемии опыт не следует забывать.

«Если в начале пандемии жители Японии и некоторых других стран были приучены к ношению масок, соблюдению социальной дистанции, то у нас в культуре такого еще не было. Однако за год мы перестроились, и сегодня наша страна защищена уже намного больше. Перед вызовом любой угрозы мы уже более мобилизованы. Можно сказать, мы прошли учения», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал инициативу США по вакцинам от COVID-19.

роспотребнадзор вострецов
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 336473 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 258753 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 212657 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 145759 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 126782 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Общество / Лучше врага бить на подходе: Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора
Рейтинг@Mail.ru