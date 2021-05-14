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Беговую дорожку посреди пшеничного поля обустроили энтузиасты в Испании

Видео
Беговую дорожку посреди пшеничного поля обустроили энтузиасты в Испании

Дорожка для бега длиной в несколько километров доступна для всех желающих.

Любители активного образа жизни в Испании не стали дожидаться, пока в их городе появится соответствующая инфраструктура, и сами позаботились об этом. Жители города Касерес оборудовали необычную беговую дорожку в пшеничном поле. Трек длиной в несколько километров обустроили при помощи трактора за десять часов.

«В течение многих лет мы обращались к региональным властям, просили обустроить инфраструктуру для людей, которые занимаются спортом: легкой атлетикой, бегом по пересеченной местности и другим», — рассказывает спортсмен Карлес Корт.

Беговая дорожка представляет собой овал, ее с разных ракурсов сняли с квадрокоптера. Трек сразу же стал популярным у местных жителей, сюда приезжают люди разных возрастов. Потренироваться может любой желающий и бесплатно. Занятиям спортом способствуют и живописные пейзажи вокруг.

испания беговая дорожка пшеничное поле
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