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Восьмимесячного ребенка спасли от падения из окна в Перми

Видео
Восьмимесячного ребенка спасли от падения из окна в Перми

Малыш стоял на подоконнике квартиры с открытым окном, это увидели соседи и спасли ребенка от гибели.

Шокирующие кадры появились в Сети — видео, на котором восьмимесячный ребенок стоит на подоконнике у открытого окна на четвертом этаже. Малыш шатается, наклоняется, то открывает, то закрывает створку. Это произошло в пермской пятиэтажке. Такую картину увидели соседи. Они сразу же вызвали спасателей, но дожидаться их приезда не стали и начали действовать самостоятельно. Очевидцы расстелили под окном одеяло, на случай, если малыш все же сорвется вниз, другие — побежали наверх, звонили в квартиру, но дверь им никто не открыл.

«Ничего не происходило, никто не открывал двери. Мы думали, что матери ребенка нет дома сначала, может, она вышла в магазин или что-то в этом роде. Как бы не было ее. Когда взломали дверь, увидели, что она дома пьяная», — рассказала соседка Кристина Монастырлы.

Неравнодушные люди взломали дверь в квартиру и сняли ребенка с подоконника.

«Слышу, снаружи шумит во дворе. И выглядываю — ребята одеяло растягивают под окном. Я говорю: «Что случилось?» — ребенок, говорит, на подоконнике. Я сразу наверх побежал. Сначала попытался достучаться, потом спустился, взял инструменты, у соседа еще топор со второго этажа попросили. И вдвоем отжали дверь. Я-то дверь отдернул, он сразу забежал, ребенка сдернул с подоконника. А куда он потом ушел, я не знаю, он даже не местный», — прокомментировал ситуацию мужчина, который снял ребенка с подоконника.

При этом те же соседи характеризуют мать малыша как очень заботливую и хозяйственную женщину. Ее поступок очень удивил всех.

«Очень хорошая мама. У нее всегда ребенок накормлен, всегда чисто дома, холодильник всегда полный. То есть она даже если идет куда-то в магазин, она оставляла ребенка со мной посмотреть. К ней претензий, когда она трезвая, вообще нет. Она идеальная прямо, зашибет за своего ребенка», — продолжила соседка Кристина Монастырлы.

После спасательной операции, которую провели соседи, на место прибыли сотрудники МЧС, полиции, органов опеки, пожарные. Пришла в себя и мать ребенка. Теперь ей предстоят долгие разбирательства с соответствующими органами и в результате, в отношении нее будет принято решение.

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