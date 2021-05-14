Врио главы CISA заявил о возрастающих рисках кибератак на США

Вашингтон, 14 мая. Риск катастрофических кибератак на США возрастает с каждым днем, заявил врио руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности (CISA) Брэндон Уэйлс.

На онлайн-брифинге для небольшой группы журналистов он прокомментировал кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. По его словам, речь не идет о том, что американские власти именовали бы «катастрофическим инцидентом в киберпространстве», передает ТАСС.

«Мое ощущение заключается в том, что вероятность возрастает почти с каждым днем. Мы видим все больше масштабных инцидентов в киберпространстве со стороны наших противников, которые становятся все более агрессивными», — ответил Уэйлс на соответствующий вопрос.

Ранее президент компании Info Watch Наталья Касперская заявила, что хакеры из ЦРУ могли участвовать в кибератаке на Colonial Pipeline.