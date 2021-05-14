После участия в шоу на NBC состояние Илона Маска сократилось на $20 млрд

Вашингтон, 14 мая. Акции компании Tesla, основателем и генеральным директором которой является предприниматель Илон Маск, упали в цене на 15% после его выступления на шоу Saturday Night Live на NBC.

Состояние инженера оценивалось в 166 млрд долларов до его появления в роли ведущего телепрограммы 9 мая. В ходе выступления Маск признался в наличии у него синдрома Аспергера (психическое расстройство, при котором характерны трудности в социальном общении, наличие стереотипных интересов и занятий), посмеялся над собственными бизнес-планами, а также назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

После слов предпринимателя курс виртуальной валюты обрушился более чем на 30% за сутки. В четверг гендиректор Tesla сообщил, что продажа электрокаров производителя за биткоины приостановлена, из-за чего курс BTC упал на 17%.

На фоне этих событий акции компании Маска и других организаций, связанных с биткоином, начали падать в цене. Капитал самого бизнесмена в результате составил 145,5 млрд долларов.

Эксперты ранее рассказали, какие альткоины могут принести доход на бирже.

У главы Маска и канадской певицы Граймс в прошлом мае родился сын, получивший имя X Æ A-Xii («Экс Эш Эй-Твелв»). «Произносится — кошка бежит по клавиатуре», — цитирует бизнесмена «ФедералПресс».