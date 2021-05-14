Глава фракции ОПЗЖ назвал причину намеренной изоляции Медведчука

Киев, 14 мая. Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Харьковского горсовета Андрей Лесик объяснил, почему председателя политсовета партии Виктора Медведчука обвинили в госизмене.

Глава ОПЗЖ скрываться от украинских властей не стал. После того как его обвинили в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, он лично с адвокатами явился в офис генпрокурора Украины. В результате Медведчука отправили под домашний арест.

Это было сделано, чтобы изолировать лидера партии перед возможными досрочными выборами в Верховную раду, сказал Лесик в эфире телеканала «Первый Независимый».

«Они думали, что Медведчук уедет и мы будем его искать, а он и не пытался никуда уезжать. Он пришел сам к ним, они не знали, что делать», — заявил Лесик.

Решение суда о помещении Медведчука под домашний арест будет оспорено, сообщил первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша.