Движение ХАМАС заявило об ударе по израильскому химзаводу

Газа, 14 мая. Химзавод на территории Израиля подвергся удару со стороны палестинского движения ХАМАС.

Предприятие находится неподалеку от границ с Газой. Атака была совершена при помощи беспилотного аппарата, сообщило военное крыло ХАМАС.

Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. После уличных столкновений начались взаимные обстрелы. Из сектора Газа выпущено в общей сложности 1800 ракет. В то же время 160 самолетов ВВС Израиля совершили боевой вылет, нанося удары по укреплениям ХАМАС.

Израильская авиация ранее нанесла удар по штабу внутренней безопасности ХАМАС. Сообщалось, что в здании находились и другие подразделения палестинского движения.