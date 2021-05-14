Устройство от российских ученых поможет диагностировать болезни сердца на ранних стадиях

, 14 мая. Сотрудники политехнического университета из Томска разработали прибор, который сможет спрогнозировать сердечный приступ и предупредить о его возникновении.

Эта система позволит контролировать электрическую активность сердца и состояние его тканей. Как сообщают специалисты из Томска, которые занимались созданием прибора, он не имеет аналогов в мире. Ученые отметили, что устройство можно использовать дома, а это предоставит возможность людям самостоятельно следить за появлением сердечных патологий и нарушением работы органа.

Комплекс оснащен набором сенсоров, они передают сигналы на прибор, в котором с помощью специального программного обеспечения происходит обработка данных. Процедура мониторинга будет занимать не более 20 минут.

По данным специалистов ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. Чаще всего проблемы с сердцем приводят к инфаркту миокарда.

Ранее сообщалось, что людям с болезнями сердца рекомендовали есть треску. Она богата полезными веществами и помогает предотвратить образование тромбов.