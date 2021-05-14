Жириновский рассказал, как заплатил 100 тыс. рублей за обед с замглавы Сочи

Москва, 14 мая. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский рассказал, как замглавы Сочи заставил его заплатить крупную сумму за обед.

По словам Жириновского, это было семь лет назад во времена, когда Сочи руководил Анатолий Пахомов, а министром сельского хозяйства был Александр Ткачев. Депутат описал случай на выступлении от фракции ЛДПР в правительстве.

Жириновский говорит, что его встретили в аэропорту, затем местная власть его угощала, после чего выставила счет. Как рассказал политик, замглавы Сочи заставил его заплатить 100 тысяч рублей за обед, а сам остатки еды забрал с собой.

Ранее лидер ЛДПР раскритиковал предложение депутатов восстановить смертную казнь за стрельбу в школах. Инициатива появилась после трагедии в казанской гимназии.